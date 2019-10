Bernd Czermak eröffnete seine neue und moderne Zahnarztpraxis in Afritz. Gemeinde nahm dafür 500.000 Euro in die Hand.

Zahnarzt Bernd Czermak und Pfarrer Michael Guttner (vorne), Max Linder und Alexandra Czermak (hinten) bei der Praxiseröffnung © kk

Nach rund 20 Jahren in Afritz verabschiedete sich Zahnarzt Gunar Promberger vor einigen Monaten in den verdienten Ruhestand. Nun eröffnete sein Nachfolger Bernd Czermak an anderer Stelle, nämlich in den Räumlichkeiten des alten Gemeindeamtes hinter der Bäckerei Strobl und somit unweit der Millstätter Bundesstraße, seine Praxis. Czermak gilt unter anderem als Spezialist für Implantate und Kieferchirurgie und war bisher in Hermagor tätig.