Karin Dohr-Lamprecht (Dritte von rechts) leitet die Tagesstätte „Saluto“ © (c) Oskar Hoeher (Oskar Hoeher)

Klack, klack, klack. Gekonnt sortiert Daniel Moser Mikrostecker von Infineon in die dafür vorgesehene Sample-Box aus Plastik. „Es ist nicht so schwer, wie es aussieht“, sagt er lachend und fährt mit Fingerspitzengefühl unbekümmert fort. Der 18-jährige Spittaler ist einer von zwölf seelisch oder körperlich beeinträchtigten Jugendlichen, die in der Tagesstätte „Saluto“ in Villach betreut werden. Übungen wie diese sollen Alltagskompetenzen fördern und die Klienten für das Arbeitsleben vorbereiten, Partner wie der Technologiekonzern Infineon fungieren dabei als wichtige Unterstützer der Einrichtung, die dieser Tage im kleinen Kreis ein rundes Jubiläum feiert.