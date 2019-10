Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Bub wird im LKH Villach behandelt © Traussnig

Am Mittwoch gegen 12.45 Uhr war ein Geschwisterpaar (9 und 6 Jahre) am Heimweg von der Schule in Feffernitz in der Gemeinde Paternion.