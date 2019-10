Kleine Zeitung +

In Villach Kellerabteile aufgebrochen und teure Fahrräder gestohlen

Unbekannte haben in einer Wohnhausanlage in Villach zwei Kellerabteile aufgebrochen und anschließend daraus ein E-Bike und zwei Mountainbikes gestohlen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.