Arnoldsteins Bürgermeister Erich Kessler wird seit 9. Juli bedroht © Helmuth Weichselbraun

Peinlich ist Erich Kessler, was derzeit rund um seine Person passiert. Die Bürger von Arnoldstein könnten denken, er hätte um Personenschutz angesucht, um Publicity zu erhaschen. Doch der 64-Jährige, der seit 2003 die Geschicke der Gemeinde leitet, wird sich in zwei Jahren nicht mehr der Wiederwahl stellen, er will nur eines: dass dieses Phantom geschnappt wird, das ihn sowie seine Vizebürgermeister Reinhard Antolitsch und Karl Zußner ständig bedroht.