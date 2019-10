Facebook

Auch in Villach gibt es wieder eine Gedenkfeier zum 10. Oktober © (c) Oskar Höher

Talauf, talab finden in Erinnerung an den Abwehrkampf 1918/19 und an die Volksabstimmung in Kärnten wieder zahlreiche Gedenkfeiern statt. In einigen Villacher Gemeinden wird am Mittwoch, dem 9. Oktober, gedacht: In der Marktgemeinde Arnoldstein gleich zwei Mal. Um 10.30 Uhr beginnen die Feierlichkeiten vor dem Gemeindeamt, dann geht es zum Kriegerdenkmal bei der Kirche. 19 Uhr folgt die Gedenkfeier beim Feuerwehrhaus in Thörl-Maglern. In Rosegg trifft man sich um 18.30 Uhr zu einer Gedenkfeier mit Kranzniederlegung vor dem Gemeindeamt/Kriegerdenkmal. In St. Jakob im Rosental wird zur selben Zeit auf dem Dorfplatz feierlich gedacht. In Ledenitzen steigt die Gedenkfeier ebenfalls am Mittwoch beim Kriegerdenkmal um 19 Uhr.