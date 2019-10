„Proxima GesmbH“ nimm Ende Oktober ihre Großwäscherei in Fürnitz in Betrieb. Drei Millionen Euro werden investiert.

Die Wäscherei soll noch im Herbst öffnen © Oskar Hoeher

Der Gewerbepark in Fürnitz wächst und weist Investitionen im Millionenbereich auf. Erst vergangene Woche hat das Holzhandelsunternehmen „Wertholz“ dort seinen neuen 3,5 Millionen Euro teuren Standort in Betrieb genommen. Noch im Herbst wird der Kärntner Unternehmer Heinz Mörtl in der Industriestraße eine Großwäscherei eröffnen. 2,5 bis drei Millionen fließen in das Projekt. Dass hier im Vergleich zum normalbürgerlichen Leben nicht nur beim Geld, sondern auch bei der Wäsche in ganz anderen Dimensionen gedacht wird, versteht sich von selbst. „Normale Haushalte waschen die Wäsche mit einer Maschine für zehn Kilogramm, unsere sind auf zehn Tonnen pro Tag ausgerichtet. Das entspricht etwa jener Kapazität, die das Klagenfurter Krankenhaus abdeckt“, sagt Mörtl.