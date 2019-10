Die Kärntner Landesregierung berät am Montag Entwicklungspotenziale am Logistik-Standort Fürnitz. Derzeit nur 40 Prozent Umschlag-Auslastung. Zoll-Korridor mit Italien lässt weiter auf sich warten.

© Markus Traussnig

Die Chinesen haben schon Einzug gehalten in Fürnitz. Aber noch fängt man klein an. Ein Hersteller aus China baut in geringer Stückzahl Fahrräder aus Titanium zusammen. Zwei andere chinesische Firmen wollen ein Warenlager errichten für den Umschlag von Gütern aus China von Fürnitz aus nach Italien, Frankreich und Spanien. Billigzeug, das Konsumenten über Online-Plattformen in China bestellen.