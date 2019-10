Kleine Zeitung +

Fatale Verwechslung Chlor statt Schnaps getrunken: Bar wurde kurz zuvor renoviert

Nach dem Verwechslungsdrama am Samstag in einem Gastlokal in Drobollach ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das 72-jährige Opfer befindet sich weiter auf der Intensivstation, der Zustand des Mannes ist aber stabil.