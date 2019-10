Facebook

Der Autobrand konnte rasch gelöscht werden © FF Gödersdorf

Samstagabend geriet der Pkw eines 55-jährigen Mannes aus dem Bezirk Villach während der Fahrt auf der B 85 in der Gemeinde St. Jakob im Rosental im Motorraum in Brand. Der Mann hielt das Fahrzeug in einer Ausweiche an. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife konnte den Brand mit einem mitgeführten Feuerlöscher löschen. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.