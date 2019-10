Dramatischer Zwischenfall in einem Gastlokal in Drobollach: Einem 72-jährigen Gast aus Deutschland wurde versehentlich ein Stamperl Chlorreiniger statt Schnaps serviert.

In Schnapsflasche (Symbolfoto) war ätzende Flüssigkeit © Zerbor - stock.adobe.com

Dramatischer Einsatz für ein Rotkreuz-Team des Villacher Roten Kreuzes. Am Samstag gegen 16 Uhr erreichte die Helfer ein Notruf aus einem Gastlokal in Drobollach. Ein Gast (72) aus Deutschland sei nach dem Konsum von einem Stamperl Schnaps in einem sehr schlechten Gesundheitszustand.