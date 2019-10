Kleine Zeitung +

In Lokal in Drobollach Mann trank ätzende Flüssigkeit aus Schnapsglas: Schwer verletzt

Dramatischer Zwischenfall in Gastlokal in Drobollach. Gast erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen zur Klärung der farblosen Flüssigkeit, die offensichtlich in Schnpasflasche war, eingeleitet.