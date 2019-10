Facebook

Eine der Schlangen © KK/Privat

Beamte der Polizeiinspektion Feistritz an der Drau konnte nun einen 37-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach ausforschen, der Mitte Juli insgesamt neun Königspythons in der freien Natur ausgesetzt hat. Drei der Schlangen wurden am 30. Juli auf einem Grundstück in der Gemeinde Nickelsdorf aufgefunden, so wurde der Sachverhalt damals auch bekannt und angezeigt. Diese Schlangen wurden von der Betreiberin des Reptilienzoos Happ abgeholt.