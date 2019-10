In einem Rotlicht-Etablissement in Villach gerieten ein Mann und eine Prostituierte in Streit, woraufhin er die 20-Jährige zu Boden stieß. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen am Arm zu.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© stock.adobe.com/kalcutta

In der Nacht auf Samstag gegen 2 Uhr wurde in einem Rotlicht-Etablissement in Villach eine 20-jährige rumänische Prostituierte von einem 38-jährigen Mann aus dem Kosovo mit Wohnsitz in Slowenien bei einer Auseinandersetzung verletzt, während sie sich am Zimmer der Dame befanden.