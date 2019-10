Kleine Zeitung +

Villach Beziehungsstreit eskalierte mit einer Morddrohung

Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr bedrohte in Villach ein 29-jähriger in Villach wohnender Slowene in der Wohnung seiner 30-jährigen Ex-Freundin diese mit einer abgebrochenen Bierflasche und mit dem Erschießen.