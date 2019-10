Ein Handyfoto des Kennzeichens ihres Autos überführte eine 40-jährige Villacherin als Fahrerflüchtige. Eine 53-jährige Draustädterin war an einer Kreuzung vom Wagen angefahren worden. Sie drückte auf den Auslöser ihrer Handykamera.

Die Fußgängerin ließ sich im LKH Villach behandeln © KLZ/Jandl

Am Freitag gegen 9 Uhr stieß auf einer Kreuzung in Villach eine 40-jährige Villacherin mit ihrem Pkw beim Linksabbiegen eine 53-jährige Fußgängerin aus Villach nieder. Die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt. Die Autolenkerin verweigerte die Bekanntgabe ihres Namens und wies sich gegenüber der Fußgängerin nicht aus. Die Leichtverletzte fotografierte daraufhin das Kennzeichen des Unfall-Pkw und verständigte die Polizei. Anschließend begab sie sich ins LKH Villach. Gegen 11 Uhr tauchte die 40-Jährige in der Polizeiinspektion Hauptplatz auf, um den Verkehrsunfall zu melden. Sie wird angezeigt.