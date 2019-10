Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Schilf Mäander ist bei Kanuten sehr beliebt © (c) Franz Gerdl

Der Villacher Hausberg Dobratsch hatte schon einmal die Ehre, für die ORF-Sendung „9 Plätze, 9 Schätze“ nominiert zu sein. Für den Sieg reichte es 2016 aber nicht. Jetzt wittert die Region allerdings die nächste Chance. Der Schilf Mäander am Faaker See hat es unter die Top 3-Auswahlplätze aus Kärnten geschafft, bis 8. Oktober kann noch telefonisch abgestimmt werden, ob es der verborgene Schatz in die Live-Show am 26. Oktober schafft. Behaupten muss er sich bei der Abstimmung gegen die Wimitzer Berge und das Seebachtal.