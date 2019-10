Kleine Zeitung +

Villach Stadtpolitik will geplantes Spielcasino verhindern

Weil das geplante Spielcasino in der Villacher Italienerstraße in der Nähe einer Bushaltestelle liegt, will Stadtrat Christian Pober (ÖVP) das Casino verhindern. Auch Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) ist dagegen.