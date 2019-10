Kleine Zeitung +

Suchaktion in Velden fortgesetzt Noch keine Spur von vermisstem Mann

Seit den Nachmittagsstunden am Donnerstag ist ein 83-jähriger Mann vermisst. Eine große Suchaktion war im Gange. In der nach wurde sie erfolglos abgebrochen, am Freitag in der Früh sofort wieder aufgenommen. Die Nacht war leider ziemlich frisch.