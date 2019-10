Facebook

In die Räumlichkeiten des früheren Merkur-Marktes ziehen Hofer und Billa ein © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Anfang 2017 schloss der Merkur-Markt am Karawankenweg in Villach seine Tore. In wenigen Wochen zieht dort neues Leben ein. Sowohl Billa und Hofer werden bald eröffnen. Wie von der Kleinen Zeitung berichtet, plant Billa eine 1200 Quadratmeter große Filiale.