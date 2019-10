Nach fünf Bombendrohungen Gemeinderat in Arnoldstein stand unter Polizeischutz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Gemeindeamt wurden Überwachungskameras installiert; über offene Türe verfolgte die Polizei die Gemeinderatssitzung mit © Kulmer, Holzfeind

Für gewöhnlich hätte es nur die erste Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause sein sollen. Nach fünf Bombendrohungen per Briefpost – seit Juli fordert ein Unbekannter vehement den Rücktritt von Bürgermeister Erich Kessler und seiner beiden Vize (alle SPÖ) – ist in der idyllischen Landgemeinde Arnoldstein aber nichts mehr gewöhnlich. Schon gar nicht an jenem herbstlichen Dienstagabend, an dem just wenige Stunden zuvor in Guttaring eine 29-Jährige vor ihrem Haus von einer Paketbombe lebensgefährlich verletzt wurde.