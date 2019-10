Arnoldstein Nach Bombendrohungen: Post wird aus Gemeindeamt ausgesiedelt

Facebook

Die Post befindet sich direkt im Gemeindeamt © Holzfeind

Nach den zahlreichen Bombendrohungen gegen die Gemeindespitze in Arnoldstein hat Bürgermeister Erich Kessler (SPÖ) am Dienstag in der Gemeinderatssitzung weitere Maßnahmen verkündet. "Die Post wird vorübergehend in einen Container übersiedeln, dazu hat uns die Polizei aus Sicherheitsgründen geraten", so Kessler. Passieren soll der Umzug am kommenden Freitag, der Container wird vor der jetzigen Postfiliale am Gemeindeplatz aufgestellt. Seit 9. Juli waren insgesamt fünf Bombendrohungen per Brief an die Gemeinde geschickt worden. Darin wurde der Rücktritt von Bürgermeister Kessler und seinen Vizebürgermeistern (alle SPÖ) gefordert.