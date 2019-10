Facebook

Eine markante Kaltfront erfasst unser Land, gleichzeitig bildet sich über Oberitalien ein Tiefdruckgebiet aus. Damit zieht es schon am Vormittag zu und in der Folge setzt zum Teil kräftiger Regen ein. Auch Gewitter mit Blitz und Donner sowie mit starken Windböen sind ein Thema. Richtung Rosental bleibt es am längsten trocken und hier zeigt sich zunächst auch noch mal die Sonne. Wir müssen nicht nur Regen über uns ergehen zu lassen, sondern auch eine empfindliche Abkühlung.