Mehrere Baumaschinen im Wert von mehreren 1000 Euro wurden von einer Baustelle in Villach gestohlen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Archivbild) © (c) aruba2000 - Fotolia (Alexey Novikov)

Passiert sein soll der Diebeszug in der Zeit von 26. bis 30. September. Bisher unbekannte Täter brauchen auf einer Baustelle in Villach in einen Container ein, der mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Sie stahlen verschiedene Baumaschinen im Wert von mehreren 1000 Euro. Die Polizei ermittelt.