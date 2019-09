Villacher Bürgermeister soll für Wahlwiederholung zahlen. Am Freitag beginnt der Zivilprozess gegen ihn. Auch andere Wahlleiter müssen vor Gericht.

Der Anwalt von Günther Albel, Der Villacher SPÖ-Bürgermeister Günther Albel soll 36.000 Euro zahlen. Meinhard Novak (rechts), sieht keinen Grund dafür, die Forderung anzuerkennen. © APA/GERT EGGENBERGER

Die Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl von 2016 beschäftigt weiterhin die Gerichte. Die Finanzprokuratur hat allein in Kärnten gegen fünf Personen Schadenersatzansprüche geltend gemacht. Der Villacher SPÖ-Bürgermeister Günther Albel soll 36.000 Euro zahlen, am Freitag ist ein Verhandlungstermin am Landesgericht Klagenfurt anberaumt.