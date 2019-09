In Villach soll ein 24-Jähriger seinen Pitbull auf einen Nachbarn gehetzt haben. Nun wurde der Hundehalter in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Der Pitbull soll ihm behördlich abgenommen werden.

Der Pitbull soll nicht mehr in die Obhut des Verdächtigen zurück (Symbolbild). © geptays - stock.adobe.com

Ein Villacher (24) soll seinen Pitbull-Terrier auf einen 45-jährigen Nachbarn gehetzt haben. Der Hund biss dem Opfer mehrmals in die Arme und in die Beine. Der 45-Jährige wurde schwer verletzt, heißt es am Montag von der Polizei. Das Opfer musste nach der Attacke ins Krankenhaus gebracht werden.