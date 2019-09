Ab heute rollen in Bad Bleiberg die Bagger. Ein Ende mit Schrecken: Die Arbeiten kosten 800.000 Euro.

Die Therme besuchten pro Jahr bis zu 100.000 Gäste © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Was bleibt, ist ein Wechselbad der Gefühle. Wehmut, aber auch Erleichterung und Hoffnung. In Bad Bleiberg wird ab Montag die seit 2014 geschlossene Therme abgerissen. Sie war einst der touristische Stolz des Hochtales. Jahrelang bemühte sich die Gemeinde, Geld für die Sanierung des Bades aufzutreiben. „Wir haben alles versucht, aber keinen Investor gefunden“, bedauert Bürgermeister Christian Hecher (Unabhängige Liste Bleiberger Tal). Aufwärts geht es trotzdem, sagt er. Das Thermengelände wurde an die Humanomed-Gruppe verkauft, die unmittelbar daneben bereits das Gesundheits- und Wellnesshotel „Bleibergerhof“ betreibt.