Völlig zerstört Wohnwagen fing während der Fahrt an zu brennen

Feuerwehreinsatz Sonntag in Treffen. Wohnwagen geriet plötzlich in Brand. Schuld daran dürfte eine überhitzte Bremse gewesen sein.

Der Wagen wurde völlig zerstört © FF Winklern-Einöde

Sonntag gegen 15 Uhr war ein 54-jähriger Mann aus Wien mit seinem Pick-up und dem Wohnwagenanhänger auf der Millstätter Bundesstraße (B 98) von Afritz in Richtung Treffen unterwegs. In Köttwein, Gemeinde Treffen am Ossiacher See, geriet der Wohnwagen plötzlich in Brand. Eine überhitzte Bremse dürfte das Feuer laut Polizei ausgelöst haben.