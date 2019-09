Die SPÖ muss in Villach Stadt einen historischen Tiefschlag hinnehmen. Zum ersten Mal wurde die Partei knapp auf Platz zwei verdrängt. ÖVP führt mit 30,9 Prozent. Großer Zugewinn für Grüne, hohe Verluste für FPÖ.

Ernste Gesichter bei der SPÖ © (c) GERT EGGENBERGER

Erstmals in der Geschichte der Villacher SPÖ muss die stärkste Partei der Stadt bei einer Wahl von der Spitze weichen. Die ÖVP verdrängte die SPÖ mit 30,9 Prozent - das ist ein Plus von 8,51 Prozentpunkten knapp aber doch auf Platz zwei. "Es ist ein Ergebnis, das uns sprachlos macht. Wir möchten uns bei allen für dieses unglaubliche Vertrauen bedanken", so Spitzenkandidat Peter Weidinger (ÖVP).