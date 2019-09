Facebook

Kirsten Krassnitzer ist Staffelführerin bei der Rettungshundebrigade Villach © Schwinger

Wenn man die Villacherin Kirsten Krassnitzer fragt, was ein Hund für sie bedeutet, muss sie nicht lange nachdenken. „Er ist der beste Freund und ein Kamerad, der immer für einen da ist. Ein Hund bewertet dich nicht, er nimmt dich so, wie du bist und er ist sicher der treueste Wegbegleiter eines Menschen.“ Seit 2005 ist Krassnitzer ehrenamtlich bei der Österreichischen Rettungshundebrigade der Staffel Villach im Einsatz. Als Staffelführerin organisiert sie Trainings, ist das Bindeglied zwischen der Villacher Staffel und der Landesleitung und Letztverantwortliche, was die Ausbildung von Hund, Hundeführer und Helfer anbelangt. Und natürlich ist sie und ihr Team immer bereit, wenn eine Alarmierung durch die LAWZ erfolgt.