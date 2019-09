Ergebnisse in Villach Stadt noch ausständig. ÖVP klarer Gewinner im Umland, FPÖ verliert stark. Grüne profitieren auch in Villach Land von Klimadebatte. SPÖ nicht mehr stimmenstärkste Partei.

Jubel in der ÖVP Parteizentrale mit dem Villacher Spitzenkandidaten Peter Weidinger © KK/ÖVP

Das politische Blatt hat sich auch im Regionalwahlkreis Villach gewendet - das beweisen die ersten Ergebnisse aus den Gemeinden. Während die FPÖ bei der Wahl 2017 in der Region Villach stark zulegen konnte und die SPÖ in elf Gemeinden auf Platz zwei verdrängte, müssen die Freiheitlichen bei dieser Wahl auch in Villach und Villach Land starke Einbußen hinnehmen. Großer Gewinner sind ÖVP und Grüne.