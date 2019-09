Interview mit Elke Schindler„An dem LKH-Umbau führte kein Weg vorbei“

Elke Schindler (56), neue medizinische Direktorin am LKH Villach, über den 68 Millionen Euro-Umbau, die Schwierigkeit Jungärzte für Krankenhäuser zu begeistern, Spezialbereiche im LKH und die Neubesetzung an der Abteilung für Gynäkologie.

Elke Schindler © (c) Daniel Raunig

Sie sind eine von zwei Frauen, die in den fünf Landesspitälern Kärntens die ärztliche Direktion besetzen. Wie schwer ist es, sich als Frau im Arztberuf zu behaupten?



Elke Schindler: Ich bin seit 30 Jahren im LKH Villach tätig und kenne das Haus und seine Mitarbeiter sehr gut. Für mich war es bisher nicht schwer, Eigenverantwortung zu übernehmen oder Vertrauen zu erfahren – ich gehe davon aus, dass sich das auch in der neuen Position nicht ändern wird.



Sie waren zehn Jahre lang im Kernteam für Qualitätsmanagement. Wo liegen die Stärken und Schwächen des LKH Villach?

Das LKH Villach unterliegt, wie jedes andere öffentliche Krankenhaus, einem Versorgungsauftrag. Seit dem Jahr 2003 konnten wir die „Joint Commission International“-Standards immer wieder erfüllen, das spricht für eine hohe Qualität. Gegeben ist diese durch optimierte Prozessabläufe , einer hohen Behandlungsqualität ,kurze Informationsflüsse und einem guten Arbeitsklima. Eine Herausforderung ist hingegen sicher die aktuelle Großbaustelle.



Eine große Herausforderung für Mitarbeiter und Anrainer ist die Großbaustelle „Baustufe 1“, die noch bis 2021 dauern wird. Wie gelingt es, den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten?

Es ist fordernd für alle und mit dem Prozessmanagement wurden schon lange im Voraus Maßnahmen erarbeitet, die einen möglichst strukturierten Alltag ermöglichen. Geplanter Weise mussten 170 Betten im laufenden Betrieb in einen anderen Trakt verlegt werden. Die Wege für das Personal sind dadurch teilweise vorübergehend länger, jedoch ist dies mit unseren motivierten Mitarbeitern gut bewältigbar. Der Umbau war aber notwendig, weil das zu sanierende Gebäude in die Jahre gekommen ist und eine Erweiterung der Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin dringend erforderlich war.



Was bringt der Umbau für Ärzte und Patienten?

Zusammengefasst mehr Komfort, kurze Wege und hochmoderne Technik. Die komplette „Baustufe 1“ wird modernisiert. Mit dem „Neubau West“ wurden zusätzlich die Kinderabteilung und die Psychiatrie umgebaut. In die vorgesehenen Räumlichkeiten für die Psychiatrie ist bis zur Fertigstellung der Baustufe 1 die Medizinische Abteilung untergebracht.Diese Bereiche sind jetzt hell, freundlich und entspricht den modernsten Standards.