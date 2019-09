Acht mietbare Elektroautos gibt es in den Villacher Landgemeinden bisher. Auch wenn sie noch verhalten genutzt werden - man will das System ausbauen.

Auch in Velden gibt es ein mietbares Elektroauto. © FAMILY OF POWER

Bad Bleibergs Bürgermeister Christian Hecher ist mittlerweile bekennender Elektroauto-Fan. „Natürlich bin ich mir der Debatten um Batterien und die Generierung des Stroms bewusst, aber wir reden in unserer Gemeinde auch über einen anderen Aspekt: Mobilität am Land. Wir haben an Wochenenden faktisch keinen Busverkehr aus dem Hochtal mehr hinaus, da bringt uns unser Elektromobil wirklich weiter.“