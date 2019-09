Facebook

Erich und seine Traumfrau Eveline © (c) KK/ATV ERNST KAINERSTORFER

In Villach ist Erich Spitzer das, was man einen "bunten Hund" nennt. Bekannt ist er vielen nicht nur durch die Jausenstation seines Vaters in Oberwollanig, sondern auch durch "Spitzis Erlebnisstadel", den er vor wenigen Jahren am Villacher Hauptplatz betrieben hat. Jetzt nutzt der Gastronom das Fernsehen für seinen nächsten großen Auftritt. In der ATV-Sendung "Bauer sucht Frau" buhlt er als Bewerber um das Herz von Bäuerin Evelin aus der Steiermark. "Ich habe die Vorstellungsrunde zufällig gesehen und war neugierig. Weil ich Single war, habe ich mich gleich beworben. Anfangs war ich sehr nervös, weil immer Kameras dabei waren", erzählt der 44-Jährige, der selbst auf einer kleinen Landwirtschaft aufgewachsen ist.