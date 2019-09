Facebook

Heute, Samstag, zieht mit dem lebhaften Westwind in der Höhe eine Schlechtwetterfront über die Alpen hinweg. Ihre Auswirkungen sind an der Alpennordseite stärker als hierzulande im Süden der Alpen. Dabei ziehen tagsüber aber auch in Villach wiederholt dichtere Wolkenfelder durch. Gelegentlich setzt sich aber die Sonne etwas besser in Szene, am ehesten über den breiteren Tälern. Vereinzelte Regenschauer sind besonders über den Bergen nicht ganz auszuschließen. "Die Temperaturen sind trotz der oft dichteren Wolken und der schon fortgeschrittenen Jahreszeit recht angenehm", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Diese erreichen zum Beispiel am Nachmittag in Villach Werte bis nahe 20 Grad. Generell liegen die Temperaturen in der Region bei 16 bis 20 Grad.