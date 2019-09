50.000 Euro will die Stadt Villach dem privaten Kindergarten zuschießen. Unterstützung ist zeitlich befristet.

67 Kinder werden in Kindergarten und Tagesstätte betreut © KK/Waldorf

Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich bei der Villacher Gemeinderatssitzung im Juli: Zahlreiche Erwachsene machten mit Transparenten auf ihr dringlichstes Anliegen aufmerksam: die Rettung des Waldorf Vereins in Villach. Der Privatverein, der Kindergruppen, Kindergarten und Schule anbietet, steckt in finanziellen Nöten. Zu hoch wären die laufenden Kosten – allen voran für Personal und Miete – zu gering die Auslastung in Kindergarten und Schule, begründete Leiter Torsten Offtermatt die Situation gegenüber der Kleinen Zeitung.