Villach, Drautal Unterschriftenliste gegen neuen Busfahrplan übergeben

Schulen, Altersheim und Fahrgäste kritisieren neuen Busfahrplan vom Unteren Drautal nach Villach. Verein Fahrgast Kärnten übergab 180 Unterschriften. Land will nun nachbessern.

Der Verein Fahrgast Kärnten mit Richard Hunacek und Markus Lampersberger übergab die Unterschriten diese Woche an Landesrat Sebastian Schuschnig © KK/Privat

Der neue Busfahrplan im Unteren Drautal sorgt nach wie vor für Kritik. Der Verein Fahrgast Kärnten übergab Landesrat und Mobilitätsreferent Sebastian Schuschnig (ÖVP) diese Woche 180 Unterschriften, mit denen eine bessere Busverbindung zwischen Villach und dem Unteren Drautal gefordert wird. Gesammelt wurden die Unterschriften in den Berufsschulen, dem Gymnasium St. Martin, einem Altersheim sowie unter Fahrgästen. „Früher sind die Busse direkt durch die Tirolerstraße gefahren, jetzt gibt es nur noch eine Verbindung in der Früh. Alle anderen Verbindungen führen über Puch und dort kostet das Umsteigen fast dreifach so viel“, sagt Richard Hunacek von Fahrgast Kärnten.