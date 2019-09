Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stau ist vor dem BG/BRG St. Martin keine Seltenheit. Zahlreiche Eltern bringen und holen ihre Kinder täglich mit dem Auto von der Schule ab © Oskar Hoeher

In keinem anderen Bundesland in Österreich ist das Elterntaxi so beliebt wie in Kärnten. Mehr als ein Drittel aller Schüler werden von ihren Eltern direkt vor die Schule gefahren. Die Folge sind nicht selten Verkehrschaos und Stau.