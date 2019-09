"Humam Styling" zieht in das ehemalige Schmuckgeschäft in der Villacher Gerbergasse. Eröffnung am Dienstag.

© Holzfeind

Seit einigen Monaten schon ist "Babette’s Schmuckgeschäft" in der Villacher Gerbergasse geschlossen. Mit Humam al Douri konnte nun ein Nachmieter für das 25 Quadratmeter große Geschäft gefunden werden. Der gebürtige Iraker, der seit fünf Jahren in Villach lebt, wagt den Sprung in die Selbstständigkeit und eröffnet am Dienstag dort einen Friseurladen. Im "Humam Styling" bietet er Haarschnitte für Männer und Kinder an. Als Extra gibt es auch eine Dampf-Gesichtsbehandlung. 20.000 Euro wurden in das neue Geschäft investiert.