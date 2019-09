Facebook

Faaker See Villach © Weichselbraun Helmuth

Die Alpen liegen an der Vorderseite einer lebhaften West- bis Nordwestströmung, mit der nun eine Warmfront aufzieht. Die Alpensüdseite wird davon am Rande berührt. Der Luftdruck steigt und mit Drehung des Windes auf Nordwest bessert sich das Wetter. Vielfach scheint die Sonne tagsüber länger. Die morgendlichen Nebel- und Hochnebelfelder lösen sich unterschiedlich rasch auf. Obwohl die Bewölkung nachmittags allgemein wieder zunimmt, bleibt es überall weitgehend trocken. Die Tageshöchstwerte schaffen etwa in Rosegg rund 21 Grad. "Zumeist können längere sonnige Phasen bei recht angenehmen Temperaturen im Freien für allerlei Aktivitäten genossen werden", fasst der Wetterfachmann Werner Troger noch einmal zusammen.