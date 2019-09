Ein 30-jähriger Mann aus Nigeria hat seit 2016 Kokain in Klagenfurt verkauft. Er wurde auf frischer Tat erwischt, verhaftet und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

Der Dealer hat Dutzende Kunden in Klagenfurt beliefert © KLZ/Eder

Wie am Mittwoch bekannt wurde, wurde am 10. September um 12.30 Uhr ein in Villach lebender nigerianischer Asylwerber (30) in Klagenfurt beim Verkauf von Suchtgift (Kokain) auf frischer Tat erwischt und vorläufig in Verwahrung genommen.