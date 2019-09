Facebook

Villach liegt in einer sehr lebhaften Westwindströmung (Höhenströmung). Ex-Hurrikan Humberto mit Zentrum über England lenkt eine weitere Wetterfront in die Richtung unseres Landes. Damit nimmt heute, Mittwoch, auch bei uns die Bewölkung zu, die Neigung für Regen steigt. Vor allem in der zweiten Tageshälfte breiten sich die Regenschauer auch auf den Villacher Raum aus. "Am späten Nachmittag beziehungsweise abends braucht man also immer öfter den Regenschutz", rät Werner Troger vom Privatwetterdienst. Im Wörtherseeraum bleibt es am längsten trocken, die Sonne zeigt sich am häufigsten und hier ist es wohl auch am wärmsten. Die 20-Grad-Marke wird kaum mehr irgendwo erreicht.