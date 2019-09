Facebook

Dieser Kürbis fällt wohl in die Kategorie „Slow Food“. Franz Moser aus Föderlach brachte den beeindruckenden Speisekürbis der Pfarre Gottestal, damit er beim Erntedankfest am Sonntag um 9.30 Uhr in Gottestal in der Kirche gesegnet werden kann. Den Kürbis hat er in seinem Garten aufgezogen, er wiegt über 20 Kilogramm und war beim Transport am Beifahrersitz befestigt. "Wir staunten nicht schlecht, als uns der Kürbis geliefert wurde, wir haben ihn kaum aus dem Auto bekommen, so schwer war er", erzählt Veronika Partoloth von der Pfarre Gottestal. Ihr Dank gilt dem Spender. Am Sonntag wird der Kürbis beim Erntedankfest versteigert.