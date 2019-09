Gemeinderätin Sabina Schautzer führt im Nationalratswahlkampf die Grünen in Villach an.

Schautzer verzichtet auch im Wahlkampf aufs Auto © Eggenberger

Den Einzug ins Parlament schaffen, ist das oberste Ziel von Sabina Schautzer, Spitzenkandidaten der Grünen im Wahlkreis Villach/Villach Land bei der Nationalratswahl am Sonntag. Bei jener im Jahr 2017 war das den Grünen nicht vergönnt: Minus 8,6 Prozent fuhr die Partei in Villach Land, minus 11,2 Prozent in Villach Stadt ein. Das Kernthema der Grünen soll ihr Wahlergebnis jetzt auch in Villach ankurbeln. „Ich stecke meine ganze Energie in das Thema alternative Energie, dessen Relevanz inzwischen zunehmend erkannt wird“, sagt Schautzer. Bessere Anbindungen im öffentlichen Verkehr, Carsharing-Modelle, mehr Abstellplätze für Fahrräder und mehr Grün will die routinierte Wahlkämpferin erreichen.