Viele Hindernisse sind zu bewältigen © KK/Veranstalter

Klettern, Springen, Laufen Kriechen: Von Villach aus soll ein neuer Trendsport Kärnten ab Sonntag in seinen Bann ziehen. Zumindest wenn es nach Marcus Mitzner geht. Der Villacher organisiert mit dem „Crux Lauf“ den ersten „Obstacle Run“, der am Sonntag (13 Uhr) am Wasenboden seinen Startschuss erlebt. Extrem-Hindernisläufe erfreuen sich in ganz Österreich immer größerer Beliebtheit, der „Grazathlon“ ist wohl das bekannteste Beispiel.