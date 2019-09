Am Freitag und Samstag geht in Villach zum dritten Mal das Biofest in Szene. Die Stadt will damit ein weiteres Zeichen im Sinne der Nachhaltigkeit setzen.

Petschar, Albel und Kreschischnig (von links) sind bereit © KK/Höher

Am Freitag und Samstag steigt zum dritten Mal das Biofest in Villach. Diesmal wird es vom Hans Gasser Platz zum Rathausplatz ausgeweitet. Los geht es täglich um 8 Uhr, offiziell eröffnet wird am Freitag um 13 Uhr am Rathausplatz. Rund 50 Biobauern aus Kärnten, der Steiermark und Slowenien werden unter dem Motto „Organic for future“ verkaufen und aufkochen. Veranstalter ist „Bio Austria Kärnten“ um Obmann Hans Kreschischnig.