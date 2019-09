Facebook

Ist Rettungsfahrer und Mitglied der Sanitäts-Motorradstaffel beim Samariterbund: Schindler © Schwinger

"Mir liegt das Helfen und ich stelle meine Freizeit gerne in den Dienst für die Allgemeinheit“, sagt Florian Schindler aus Landskron. Vor zehn Jahren ist er als Zivildiener zum Samariterbund Kärnten nach Villach gekommen, weil einige seiner Freunde hier ebenfalls ihren Zivildienst abgeleistet haben. „Das hat mir damals so gut gefallen, dass ich hängen geblieben bin“, erinnert sich Schindler. Vier Jahre war er hier auch hauptberuflich tätig, aber die Arbeitszeiten seien ihm zu unruhig gewesen, deshalb hat er sich 2014 entschieden, eine Ausbildung zum Pflegeassistenten zu machen, und arbeite jetzt in einem Villacher Pflegeheim.