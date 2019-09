Auf einer Baustelle in Velden haben wieder Kupfer-Diebe zugeschlagen.

Kupfer-Diebe waren in Velden aktiv © APA/DPA/Peter Endig

Bisher unbekannte Täter stahlen am 21. September gegen 01:20 Uhr ca. 300kg Kupfer-Elektrokabel-Abfälle aus einem Gittercontainer einer Firma in der Gemeinde Velden. Durch den Diebstahl entstand der Firma ein Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro.