In der Nacht auf Montag wurde in einem Villacher Fitnessstudio eingebrochen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Sujetfoto

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht in der Zeit von Sonntag 17 Uhr auf Montag 07 Uhr in ein Fitnessstudio in Villach ein, indem sie das Fenster zerbrachen, das Fenster öffneten und ins Innere des Objekts einstiegen. Aus dem Verkaufsraum und aus dem Personalraum wurden Bargeldbestände in der Höhe von mehreren hundert Euro und eine Geldkassette gestohlen. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.