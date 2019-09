Baustart für Hotelprojekt „B&B“ bei der Ossiacher Zeile in Villach noch heuer. Stadthotels befürchten Verdrängungswettbewerb.

Auf diesem 3500 Quadratmeter-Grundstück wird das Budget-Hotel (siehe Plan oben) gebaut © Holzfeind, KK

Eine metertiefe Mulde tut sich auf den ehemaligen Gründen der Bundesimmobiliengesellschaft an der Ossiacher Zeile in Villach auf. Die alten Mietwohnungen an der Ecke Gaswerkstraße wurden dem Erdboden gleich gemacht, denn auf dem 3500 Quadratmeter großen Areal wird, wie berichtet, die französische Hotelkette „B&B“ ihren ersten Kärnten-Standort eröffnen. Geplant sind 96 Zimmer im Preissegment zwischen 56 und 63 Euro pro Nacht und Person.